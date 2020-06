EU hebt Einreiseverbote für 15 Drittstaaten auf - China unter Vorbehalt

Kramp-Karrenbauer will Elitetruppe KSK zum Teil auflösen

Berlin: Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer will das Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr, kurz KSK, grundlegend umstrukturieren. Hintergrund ist die Serie rechtsextremer Vorfälle. Der "Süddeutschen Zeitung" sagte die Ministerin, die zweite Kompanie, in denen die Vorfälle standfanden, werde ersatzlos aufgelöst. Das Kommando Spezialkräfte haben sich in Teilen verselbständigt, so Kramp-Karrenbauer, auch weil es eine toxische Führungskultur einzelner gegeben habe. Daraus folge, dass das KSK in seiner jetzigen Verfassung nicht bestehen bleiben könne. Das genau Konzept will sie morgen vorstellen. Bei der Elitetruppe stehen derzeit 20 Soldaten unter Rechtsextremismus-Verdacht. Schon 2017 hatte die KSK mit einer Party Schlagzeigen gemacht, bei der Rechtsrock gespielt und der Hitlergruß gezeigt worden sein soll.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2020 19:00 Uhr