EU-Haushalt für das kommende Jahr steht

Spahn hält Lockdown für Ungeimpfte grundsätzlich für denkbar

Berlin: Gesundheitsminister Spahn hält einen Lockdown für Ungeimpfte für möglich. Der CDU-Politiker sagte in der ARD, das sei grundsätzlich denkbar, vor allem auch in den Regionen, in denen es ein hohes Infektionsgeschehen gebe. Man sehe gerade in Bayern, Sachsen und Thüringen, dass Patienten verlegt werden müssten. Einschränkungen für Ungeimpfte könnten sinnvoll sein, um das Gesundheitswesen vor einer Überlastung zu schützen. Unterdessen betonten Spitzenpolitiker der voraussichtlich künftigen Ampel, dass es in der Pandemie keine flächendeckenden Schul- und Geschäftsschließungen mehr geben soll. Die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Dittmar sagte, man werde auch keine Ausgangssperren mehr zulassen. Sozialdemokraten, Grüne und FDP hatten sich wegen der zuspitzenden Corona-Lage auf verschärfte Corona-Maßnahmen geeinigt. Dazu gehört unter anderem eine 3G-Regel am Arbeitsplatz und in öffentlichen Verkehrsmitteln.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.11.2021 21:45 Uhr