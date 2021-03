EU hat bisher 88 Millionen Impfdosen bekommen

Ab Sonntag gilt Corona-Testpflicht für Flugreisende

Berlin: Ab Sonntag gilt in Deutschland eine generelle Corona-Testpflicht für Einreisen mit dem Flugzeug. Das hat das Bundesgesundheitsministerium mitgeteilt. Demnach müssen Reisende vor dem Abflug ein negatives Testergebnis vorweisen. Akzeptiert werden PCR- und Antigen-Schnelltests, die nicht älter sind als 48 Stunden sind. Nur dann sei es der Fluggesellschaft erlaubt, den Fluggast mitzunehmen, betonte das Ministerium. Wichtig sei auch, dass das Testergebnis von einer zugelassenen Stelle komme. Bundesverkehrsminister Scheuer sprach mit Vertretern der Luftverkehrs - und der Tourismusbranche über die neue Vorschrift. Diese hätten bekräftigt, an den Maßnahmen mitzuwirken, versicherte das Verkehrsministerium. In Branchenkreisen wurde aber Kritik an der kurzen Vorbereitungszeit laut.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2021 21:00 Uhr