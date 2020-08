EU-Handelskommissar gerät wegen Feier in Irland unter Druck

Nachrichtenarchiv - 23.08.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Dublin: EU-Handelskommissar Hogan hat sich für einen Vorfall entschuldigt, bei dem er die Corona-Regeln missachtet hat. Er hatte am Mittwoch mit 81 anderen Gästen an einem Dinner der parlamentarischen Golfgesellschaft Irlands teilgenommen. Unter anderem Premierminister Martin hatte ihm danach einen Rücktritt nahegelegt. Bei dem Abendessen waren auch ein irischer Verfassungsrichter sowie zahlreiche Abgeordnete des irischen Parlament anwesend. Inzwischen gab es deshalb mehrere Rücktritte. In Irland sind Versammlungen von mehr als 6 Personen in geschlossenen Räumen untersagt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.08.2020 22:00 Uhr