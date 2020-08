EU-Handelskommissar gerät wegen Feier in Irland unter Druck

Politiker debattieren über schärfere Vorgaben in der Corona-Krise

München: Angesichts wieder steigender Corona-Infektionen schließt Bayern eine Verschärfung der Schutzauflagen auch für private Feiern nicht aus. Staatskanzleichef Herrmann sagte der Deutschen Presseagentur, man beobachte die aktuellen Entwicklungen – steigende Infektionszahlen und neue Gefahrenherde - sehr genau und mit Sorge. Die Corona-Krise sei ein dynamischer Prozess, bei dem immer wieder nachgesteuert werden müsse, so der Staatskanzleichef weiter. Immer mehr Politiker sprechen sich auch für eine verstärkte Maskenpflicht am Arbeitsplatz und in Schulen aus. Bayerns Ministerpräsident Söder will sich am Donnerstag bei der Videokonferenz mit den anderen Länderchefs und mit Kanzlerin Merkel für eine einheitliche Maskenpflicht einsetzen. CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer verwies in der "Welt am Sonntag" auf das in vielen Unternehmen bereits vorgeschriebene Tragen von Masken.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.08.2020 18:00 Uhr