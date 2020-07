EU-Gipfel wird um einen Tag verlängert

Nachrichtenarchiv - 19.07.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Der EU-Sondergipfel zum Milliardenplan gegen die Corona-Krise geht in die Verlängerung. Das Treffen der Staats- und Regierungschefs wurde am späten Abend unterbrochen und soll am Mittag fortgesetzt werden. Italiens Ministerpräsident Conte dringt auf einen Abschluss der Verhandlungen. "Wir müssen morgen weitermachen und alles tun, um das im Interesse aller zu Ende zu bringen", sagte Conte in der Nacht in Brüssel. Eine Vertagung des Gipfels würde niemandem helfen. Zuvor sprach er von einem Kampf gegen die sogenannten "Sparsamen Vier". Gemeint sind die Niederlande, Österreich, Schweden und Dänemark, die Zahlungen in Form von Zuschüssen, die nicht zurückgezahlt werden müssen, kritisch sehen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.07.2020 02:00 Uhr