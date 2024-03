EU-Gipfel will weitere Unterstützungen für Ukraine beschließen

Brüssel: Im Abwehrkampf gegen Russland kann die Ukraine auf neue milliardenschwere Militärhilfen der EU hoffen. Zum Auftakt eines Gipfeltreffens in Brüssel signalisierten Bundeskanzler Scholz und andere Staats- und Regierungschefs Unterstützung für Pläne, Zinserträge aus dem eingefrorenen russischen Zentralbank-Vermögen für Waffenkäufe zu verwenden. Allein dieses Jahr könnten bis zu drei Milliarden Euro zusammenkommen. Scholz sagte in Brüssel, er rechne mit Einigkeit bei dem Thema. Das Geld solle vor allem verwendet werden, um die Waffen und die Munition zu erwerben, die die Ukraine für ihren Verteidigungskampf brauche. Der Kanzler drängte die anderen Mitgliedstaaten zum wiederholten Mal, noch mehr an Militärhilfe zu leisten. Scholz verwies erneut darauf, dass Deutschland mit gelieferten oder bereits zugesagten Waffen im Wert von 28 Milliarden Euro der größte Unterstützer der Ukraine in der EU sei.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.03.2024 18:45 Uhr