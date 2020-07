EU-Gipfel verhandelt weiter über Konditionen des Corona-Hilfspakets

Vier Bundesländer wollen US-Truppenabzug verhindern

Berlin: Vier Bundesländer haben sich zusammengeschlossen, um den Abzug von fast zehntausend US-Soldaten aus Deutschland zu verhindern: Die Ministerpräsidenten von Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz haben einen gemeinsamen Brief an 13 Mitglieder des US-Kongresses geschrieben, in dem sie diese um Unterstützung bitten. Das Band der Freundschaft solle nicht gelöst, sondern gefestigt werden, so die Länderchefs in dem Schreiben, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Weiter heißt es darin: Die Soldaten, die in Deutschland stationiert sind, seien das Rückgrat der US-Präsenz in Europa.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.07.2020 08:00 Uhr