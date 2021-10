EU-Gipfel verabschiedet Bundeskanzlerin Merkel mit stehendem Applaus

Nachrichtenarchiv - 22.10.2021 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Europäische Staats- und Regierungschefs haben Bundeskanzlerin Merkel auf ihrem wohl letzten EU-Gipfel ihre tiefe Anerkennung ausgesprochen. Der luxemburgische Premierminister Bettel nannte Merkel eine große Person und eine, so wörtlich, "Kompromissmaschine". Wenn es nicht weitergegangen sei, habe sie es immer geschafft, noch etwas zu finden, um alle zu verbinden. Der litauische Präsident Nauseda sagte, Merkel sei oft ein Stabilisierungsfaktor gewesen, wenn es schwierig gewesen sei. Für den neuen österreichischen Kanzler Schallenberg war Merkel ein Ruhepol und eine große Europäerin. Die Staats- und Regierungschefs verabschiedeten die langjährige Kanzlerin mit stehendem Applaus. An die nächste Bundesregierung gerichtet sagte der belgische Premierminister De Croo, man hoffe auf einen Kanzler, der die wichtige Rolle übernehmen werde, die Deutschland in Europa spiele.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.10.2021 13:15 Uhr