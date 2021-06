EU-Gipfel überschattet von Streit mit Ungarn

Brüssel: Auf dem EU-Gipfel in Brüssel steht Ungarn massiv in der Kritik. Grund ist das jüngst in Kraft getretene Gesetz zum Umgang mit Homo- und Transsexualität. Es schränkt die Information darüber für Jugendliche stark ein. Der niederländische Regierungschef Rütte erklärte, Ungarns Ministerpräsident Orban habe in der EU nichts mehr zu suchen. Dieser betonte allerdings, er werde an dem Gesetz festhalten. Hauptthemen des Gipfels sind das Verhältnis der EU zu Russland und zur Türkei sowie die Bekämpfung der Corona-Pandemie. Mit Blick auf die Delta-Variante erklärten die Teilnehmer, dass sie die Außengrenzen der EU nur langsam und abgestimmt öffnen wollen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.06.2021 22:00 Uhr