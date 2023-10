EU-Gipfel stellt Weichen für weitere Ukrainehilfen und Nahost-Friedenskonferenz

Brüssel: Bundeskanzler Scholz hat sich nach dem EU-Gipfel zuversichtlich gezeigt, dass die Europäische Union der Ukraine weiter mit Milliardengeldern helfen wird. Die Unterstützung der EU für die Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Unversehrtheit des Landes sei unverbrüchlich. Daran werde auch der derzeitige Fokus auf den Gazakrieg nichts ändern, sagte Scholz. Zuvor hatten die meisten der 27 Staats- und Regierungschefs die Pläne gutgeheißen. Scholz hatte angekündigt, dass er die Ukraine-Hilfen langfristig in den EU-Haushalten verankern will und diese Priorität haben sollten. Einige Mitgliedsländer pochen aber auf Ausgabensteigerungen für andere Bereiche wie die Migration. In der Abschlusserklärung des Gipfels bejahen die Teilnehmer auch eine baldige Friedenskonferenz für den Nahen Osten. Spanien, das den EU-Ratsvorsitz innehat, hatte das vorgeschlagen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2023 23:00 Uhr