EU-Gipfel ringt weiter um Einigung beim Corona-Fonds

Feierliches Gelöbnis von Bundeswehr-Rekruten in Berlin

Berlin: In diesen Minuten findet im Ehrenhof des Bendlerblocks in Berlin ein feierliches Gelöbnis von Bundeswehr-Rekruten statt. Wegen der Corona-Pandemie ist die Veranstaltung deutlich kleiner als üblich, es werden nur 15 Soldatinnen und Soldaten öffentlich vereidigt. Zuvor hatten Vertreter von Politik, Kirche und weiteren Organisationen in einer Gedenkveranstaltung an die Hitler-Attentäter von 1944 erinnert. Verteidiungsministerin Kramp-Karrenbauer bezeichnete die Offiziere um Graf Schenk von Stauffenberg als mutige Menschen, die den Aufstand des Gewissens gewagt hätten. Das Attentat am 20. Juli 1944 war gescheitert, Stauffenberg und einige weitere Mitverschwörer wurden noch in derselben Nacht hingerichtet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.07.2020 12:00 Uhr