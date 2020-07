EU-Gipfel ringt um milliardenschweres Coronapaket

Nachrichtenarchiv - 18.07.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Das Ringen um den milliardenschweren Corona-Aufbauplan und den EU-Haushalt für die nächsten sieben Jahre geht heute in die zweite Runde. Die Verhandlungen auf dem EU-Sondergipfel sind gestern ins Stocken geraten und kurz vor Mitternacht abgebrochen worden. Am Vormittag wollen sich die EU-Staats- und Regierungschefs wieder zusammensetzen. Das geplante schuldenfinanzierte Corona-Konjunkturpaket umfasst 750 Milliarden Euro. Davon sollen 500 Milliarden Euro als Zuschüsse an die Krisenstaaten fließen und 250 Milliarden als Kredite. Österreich, Schweden, Dänemark und die Niederlande wollen die Zuschüsse deutlich reduzieren und mehr Geld als Kredite vergeben. Die Auszahlung des Geldes soll außerdem an bestimmte Bedingungen geknüpft werden. Wie diese aussehen sollen, auch darüber wird gestritten. Einige Staaten wollen die Vergabe des Geldes daran koppeln, dass die Empfängerländer rechtsstaatliche Standards einhalten. Länder wie Polen und Ungarn schließen das allerdings kategorisch aus.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.07.2020 06:00 Uhr