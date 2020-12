EU-Gipfel ringt um Kompromiss im Haushaltsstreit

Das Wetter: Meist stark bewölkt bei -1 bis +3 Grad

Das Wetter in Bayern: In den Alpen westlich des Inns freundlicher - ansonsten stark bewölkt bis trüb, aber meist trocken. Minus 1 bis plus 3 Grad. In der Nacht ähnlich bei plus 1 bis minus 10 Grad. In den nächsten Tagen bleibt es bewölkt oder trüb, nur in den höheren Lagen im Bayerischen Wald und in der Nähe der Alpen kommt die Sonne raus, vor allem morgen. Am Wochenende vereinzelt Regen. Höchstwerte 0 bis 7 Grad, Tiefstwerte in der Nacht zwischen plus 4 und minus 2 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2020 15:00 Uhr