EU-Gipfel: Keine Einigung auf Millionen-Hilfen für Ukraine

Brüssel: Nachdem der EU-Gipfel den Weg freigemacht hat für Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine, ist die geplante Finanzhilfe zunächst am Widerstand aus Ungarn gescheitert. 26 Mitgliedsländer seien sich einig gewesen, der Ukraine bis 2027 weitere 50 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen, so Ratspräsident Michel. Ungarns Ministerpräsident Orban hat das abgelehnt. Er argumentiert, die Ukraine könne kein Geld aus dem EU-Haushalt bekommen, weil sie nicht Mitglied ist. Heute soll nochmals beraten werden. Orban hatte eine Finanzierung außerhalb des EU-Etats vorgeschlagen, was als eine mögliche Option gilt. Eine andere wäre, dass er zumindest die Ukrainehilfen für nächstes Jahr freigibt, heißt es aus Brüssel. Die EU-Kommission will neben der Ukraine-Hilfe auch eine weitere Aufstockung des EU-Haushalts bis 2027 um 20 Milliarden Euro.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2023 08:00 Uhr