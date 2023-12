EU-Gipfel: Keine Einigung auf Milliarden-Hilfen für Ukraine

Brüssel: Beim EU-Gipfel ist eine Einigung über neue Finanzhilfen für die Ukraine am Widerstand aus Ungarn gescheitert. Die anderen Länder wollten für die kommenden Jahre ein Hilfspaket im Umfang von 50 Milliarden Euro beschließen. Ministerpräsident Orban hatte sein Veto eingelegt, mit dem Hinweis, die Ukraine könne kein Geld aus dem EU-Haushalt bekommen, da sie kein Mitglied ist. Nun heißt es, dass heute nochmal versucht werden soll, die Milliardenhilfen auf den Weg zu bringen - notfalls an Orban vorbei. Dafür könnten die 26 anderen Staaten Geld in einen Extra-Topf einzahlen, der nichts mit dem EU-Haushalt zu tun hat. Gestern hatte der Gipfel eine Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine beschlossen - in Abwesenheit des ungarischen Regierungschefs. Kanzler Scholz soll ihm indirekt geraten haben, den Raum solange zu verlassen.

