EU-Gipfel in Granada berät über Migration

Granada: Die 27 Staats- und Regierungschefs der EU beraten bei einem Gipfeltreffen in Spanien heute einmal mehr über die gemeinsame Migrationspolitik. Es geht um die geplante Reform, die unter anderem vorsieht, dass Länder, die keine Migranten aufnehmen wollen, stattdessen Geld zahlen sollen. Polen und Ungarn lehnen das weiter ab. Am Rande des Gipfels in Granada ist außerdem ein Treffen von Kanzler Scholz und der italienischen Ministerpräsidentin Meloni geplant. Meloni hatte sich in einem Brief an Scholz kürzlich über deutsche Finanzhilfen für Nichtregierungsorganisationen beschwert, die Bootsmigranten aus dem Mittelmeer retten, um sie dann in Italien an Land zu bringen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2023 08:00 Uhr