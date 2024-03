EU-Gipfel in Brüssel soll Unterstützung für Ukraine stärken

Brüssel: Vom heute beginnenden EU-Gipfel soll nach dem Willen der Bundesregierung ein Signal der Unterstützung für die Ukraine ausgehen. Kanzler Scholz will sich auf dem Treffen der 27 Staats- und Regierungschefs dafür einsetzen, dass die Mietgliedsländer der Ukraine mehr Waffen und Munition liefern. Er unterstützt auch den Vorschlag der EU-Kommission, Gewinne aus eingefrorenen russischen Vermögen in Europa für Waffenkäufe zu verwenden. Beobachter erwarten Widerstand dagegen unter anderem aus Ungarn. Mehrere Länder haben derweil bereits gestern weitere Unterstützung angekündigt: Die Niederlande wollen der Ukraine Munition im Wert von 150 Millionen Euro bereitstellen sowie weitere rund 200 Millionen Euro, um Drohnen anzuschaffen. Litauen und Lettland kündigten an, sich an einer tschechischen Initiative zur Beschaffung von Artilleriemunition zu beteiligen. Weitere Themen des EU-Gipfels sind der Nahost-Krieg und mögliche Hilfen für Landwirte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.03.2024 05:00 Uhr