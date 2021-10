EU-Gipfel einigt sich nicht auf Maßnahmen gegen hohe Energiepreise

Aktionstag von Fridays For Future

Berlin: Einen Tag nach dem Beginn der Verhandlungen zur Ampelkoalition will die Protestbewegung Fridays for Future ihre Klimaschutz-Forderungen mit einem Aktionstag untermauern. Zu den Demonstrationen mit Schwerpunkt in Berlin werden am Mittag Aktivisten aus ganz Deutschland erwartet werden. Der Demonstrationszug zieht vom Brandenburger Tor durch das Regierungsviertel und steht unter dem "Ihr lasst uns keine Wahl. Nach Polizeiangaben sind 10 000 Teilnehmer angemeldet. Weitere Kundgebungen sind unter anderem in Baden-Württemberg und Thüringen geplant. Neben der Bewegung Fridays For Future rufen heute über 80 Organisationen wie Attac, Greenpeace und der Nabu im Rahmen eines globalen Aktionstags zum Klimastreik auf.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.10.2021 06:00 Uhr