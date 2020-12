EU-Gipfel einigt sich bei Türkei-Sanktionen und ringt um Klimaziel

Nachrichtenarchiv - 11.12.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die EU-Staats- und Regierungschefs haben bei ihrem EU-Gipfel heftig um ein neues Klimaziel für 2030 gerungen. Auch nach gut sechsstündigen Verhandlungen sei am Morgen jedoch weiter keine Einigung in Sicht, hieß es aus Diplomatenkreisen. Polen fordert weitere Zugeständnisse bei den Kosten für den Umbau der Energieversorgung. Eine Einigung gab es dagegen beim Thema Türkei. So sprachen sich die Staats- und Regierungschefs für weitere Sanktionen gegen das Land aus. Grund sind die nicht genehmigten türkischen Bohrungen nach Erdgas vor Zypern. Die Strafmaßnahmen könnten sowohl Einzelpersonen als auch Unternehmen treffen. Außerdem erzielten die EU-Staaten einen Kompromiss über den Haushalt und den Corona-Hilfsfonds - damit kann das Finanzpaket nun umgesetzt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.12.2020 06:00 Uhr