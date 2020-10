EU-Gipfel einigt sich auf Sanktionen gegen belarussische Regierung

Nachrichtenarchiv - 02.10.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die EU kann nun die lange angekündigten Strafmaßnahmen gegen Regierungsvertreter von Belarus verhängen. Wie Diplomaten am Randes des EU-Gipfels in Brüssel berichten, zog Zypern nach stundenlangen Verhandlungen sein Veto gegen die Sanktionen zurück. Der Ministerrat wird sie voraussichtlich in den kommenden Tagen beschließen und in Kraft setzen. Die EU will damit den Druck auf die belarussische Führung erhöhen, die mit Gewalt gegen Oppositionelle vorgeht. Die Sanktionen sollen Personen treffen, die an Wahlfälschungen oder der Niederschlagung von Protesten beteiligt waren - Staatschef Lukaschenko steht derzeit nicht auf der Liste. Zypern hatte seine Zustimmung zu den Plänen ursprünglich daran gekoppelt, dass die EU auch neue Sanktionen gegen die Türkei verhängt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.10.2020 02:00 Uhr