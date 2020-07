EU-Gipfel einigt sich auf billionenschweres Finanzpaket

WHO begrüßt britische Corona-Impfstoff-Ergebnisse

Genf: Die Weltgesundheitsorganisation hat die Studienergebnisse zu einem britischen Impfstoff gegen das Coronavirus als gute Nachricht bezeichnet. Die Versuche an mehr als 1.000 gesunden Personen wurden als vielversprechend eingestuft. Es sei aber noch ein langer Weg, hieß es von der WHO. Nun müssten weitere Studien in größerem Umfang folgen. Das Mittel britischer Forscher fördert sowohl die Bildung von bestimmten Antikörpern als auch von sogenannten T-Zellen - beide sind wichtig für die Immunabwehr. Laut WHO werden derzeit mehr als 20 Impfstoffe in klinischen Studien an Menschen getestet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.07.2020 06:00 Uhr