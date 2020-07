EU-Gipfel bringt zunächst keine Ergebnisse

Nachrichtenarchiv - 18.07.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Der erste Tag des EU-Sondergipfels ist am späten Abend ohne greifbare Ergebnisse zu Ende gegangen. Nach dem dramatischen Wirtschaftseinbruch in der Corona-Krise versuchen die EU-Staaten, ein Finanzpaket in Billionenhöhe zu schnüren. Österreichs Kanzler Kurz forderte im Gegenzug für Corona-Zuschüsse Reformen, ansonsten würde das Geld versanden. Als Beispiel nannte er Italien. Heute Vormittag ab 11 Uhr soll weiterverhandelt werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.07.2020 01:00 Uhr