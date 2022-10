EU-Gipfel berät über weitere Unterstützung für Ukraine

Nachrichtenarchiv - 21.10.2022 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Zum Abschluss des EU-Gipfels beraten die europäischen Staats- und Regierungschefs über außenpolitische Themen. Die EU will weitere Unterstützung für die Ukraine beschließen. Russland wird zudem erneut aufgefordert, den Angriffskrieg gegen das Land sofort zu beenden und seine Armee abzuziehen. Der lettische Ministerpräsident Karins will ein europäisches Tribunal einrichten, um Moskau für Kriegsverbrechen zur Rechenschaft zu ziehen. Bei den Beratungen geht es außerdem darum, wie die EU seine wirtschaftliche Abhängigkeit von China reduzieren kann. Um gegen hohe Energiepreise vorzugehen, hatten sich die Mitgliedstaaten nach langen Verhandlungen in der Nacht grundsätzlich darauf geeinigt, gemeinsam Gas einzukaufen. Eine Abmachung zum umstrittenen Gaspreisdeckel gab es bisher nicht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.10.2022 12:45 Uhr