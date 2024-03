EU-Gipfel berät über Ukraine-Hilfe

Kiew: Erstmals seit mehreren Wochen ist die ukrainische Hauptstadt wieder Ziel eines größeren russischen Raketenangriffs geworden. Der Luftabwehr gelang es nach Angaben des Militärs zwar, die mehr als 30 Geschosse am frühen Morgen abzufangen. Dennoch wurden mindestens zwölf Menschen verletzt, wie Bürgermeister Klitschko mitteilte. - In Brüssel beraten heute die EU-Staats- und Regierungschefs über die weitere Unterstützung des angegriffenen Landes. Kanzler Scholz will sich bei dem Gipfel dafür einsetzen, dass die Mitgliedsländer der Ukraine mehr Waffen und Munition liefern. Zudem fordert er, Zinserträge aus den eingefrorenen russischen Vermögen in Europa für Waffenkäufe zu verwenden. Beobachter erwarten hier allerdings Widerstand von Ungarn und anderen Ländern.

