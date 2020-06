EU-Gipfel berät über Milliarden-Hilfsplan

Nachrichtenarchiv - 19.06.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die EU-Staats- und Regierungschefs beraten am Vormittag in einer Video-Konferenz über den 750 Milliarden Euro schweren Plan der EU-Kommission gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. Kommissionspräsidentin von der Leyen will damit vor allem die besonders hart von der Pandemie getroffenen Länder im Süden Europas wie Italien und Spanien unterstützen. Unter den Mitgliedstaaten sind zentrale Aspekte des Vorhabens wie zum Beispiel das Volumen, die Finanzierung und die Art der Hilfen noch umstritten. Deshalb wird eine Einigung heute noch nicht erwartet. Die Fraktionschefin der Grünen im EU-Parlament, Keller, sieht in dem Hilfsplan der EU eine Chance, den Zusammenhalt in der Europäischen Union zu stärken. Im BR sagte sie wörtlich: "Aus der Krise kommen wir nur gemeinsam."

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2020 07:00 Uhr