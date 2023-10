EU-Gipfel berät über Migration

Granada: Die steigenden Flüchtlingszahlen in Europa sind heute das beherrschende Thema beim EU-Gipfel in Spanien. Die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Länder sind am Morgen zusammengekommen, um über gemeinsame Wege gegen unerwünschte Migration zu beraten. Nach den Plänen der EU soll es künftig mehr Solidarität geben, um Länder wie Italien und Griechenland zu entlasten. Die Staaten, die keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, sollen demnach zu Ausgleichszahlungen gezwungen werden. In Ungarn und Polen stößt das auf Kritik. Am Rande des Gipfels wird es voraussichtlich auch ein Gespräch zwischen Kanzler Scholz und Italiens Ministerpräsidentin Meloni geben. Italien kritisiert die deutschen Finanzhilfen für Nichtregierungsorganisationen, die Bootsmigranten retten, um sie dann in Italien an Land zu bringen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2023 09:00 Uhr