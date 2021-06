EU-Gipfel berät über Corona-Pandemie

Brüssel: Die EU-Staats- und Regierungschefs sind zu ihrem zweitägigen Gipfeltreffen zusammengekommen. Bundeskanzlerin Merkel will sich bei dem Treffen in Brüssel dafür einsetzen, ein gemeinsames Vorgehen gegen die Verbreitung gefährlicher Corona-Varianten zu erreichen. Die Delta-Variante bereite Sorgen, so Merkel. Sie hoffe, dass deshalb gemeinsame Reisebeschränkungen für Länder mit dieser Variante vereinbart werden. In Deutschland gilt, dass Ausländer ohne Wohnsitz in Deutschland von dort gar nicht einreisen dürfen. Für diejenigen, die doch kommen dürfen, gelten 14 Tage Quarantäne - ohne Verkürzungsmöglichkeit. Bei einem weiteren Gipfelthema droht heftiger Streit: Der ungarische Ministerpräsident Orban hat deutlich gemacht, dass er das Gesetz zur Information über Homosexualität und Transsexualität nicht zurückziehen will. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen bezeichnet das Gesetz als Schande und Verstoß gegen europäische Werte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.06.2021 15:00 Uhr