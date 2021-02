EU-Gipfel berät über Corona-Impfungen

Berlin: In der Corona-Krise stellt der FDP-Außenpolitiker Lambsdorff der EU-Kommission ein durchwachsenes Zeugnis aus. Das hat er im Morgenmagazin von ARD und ZDF deutlich gemacht. Lambsdorff sagte, für die Beschaffung des Impfstoffs habe Brüssel die Schulnote fünf verdient. Anders sieht es für ihn aus, was die von Deutschland eingeführten Grenzkontrollen zu Tirol und Tschechien angeht. Da hält der FDP-Außenpolitiker die Kritik aus Brüssel für richtig. An den Grenzen gebe es starke Behinderungen und zum Teil auch menschliche Härten, so Lambsdorff. Aus seiner Sicht hätte man die Kontrollen mit den Nachbarn abstimmen müssen und nicht einfach verkünden dürfen. Sowohl die Reisebeschränkungen als auch die Impfkampagne sind heute Thema, wenn die EU-Staats- und Regierungschefs online über das weitere Vorgehen in der Pandemie beraten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2021 08:00 Uhr