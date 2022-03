EU-Gipfel berät in Versailles über die Ukraine-Krise

EZB hebt Inflationsprognose für 2022 kräftig auf 5,1 Prozent an

Frankfurt am Main: Wegen des Kriegs in der Ukraine und der steigenden Energiekosten hat die Europäische Zentralbank ihre Prognose zur Inflation in diesem Jahr kräftig angehoben. Statt mit zuvor 3,2 Prozent rechnet die EZB in diesem Jahr nun mit einer Inflation von 5,1 Prozent in der Eurozone. Beim Wirtschaftsausblick senkte die Zentralbank ihre Prognose auf 3,7 Prozent Wachstum, nachdem sie zuvor noch von 4,2 Prozent ausgegangen war. Der Leitzins in der Eurozone bleibt unverändert bei null Prozent.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.03.2022 17:00 Uhr