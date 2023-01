EU-Gesundheitsexperten empfehlen Testpflicht für China-Reisende

Nachrichtenarchiv - 04.01.2023 21:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die EU-Gesundheitsexperten haben sich nicht auf eine Testpflicht für Reisende aus China einigen können. Sie empfehlen sie aber nachdrücklich. Das teilte die EU-Ratspräsidentschaft am Abend mit. Demnach werden die Länder aufgefordert, für Reisende aus China vor dem Abflug einen negativen Corona-Test vorzuschreiben, der nicht älter als 48 Stunden sein soll. Darüber hinaus wird an Bord eine medizinische oder FFP2-Maske empfohlen. Die Maßnahmen sind nicht bindend, gelten aber als Richtschnur. Frankreich, Italien und Spanien hatten schon vor dem Brüsseler Treffen einen Corona-Test angeordnet. In China breitet sich gerade eine Corona-Welle aus. Genaue Zahlen werden aber von der Regierung in Peking nicht mehr veröffentlicht.

