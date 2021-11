EU-Gesundheitsbehörde hält Ausbreitung der Omikron-Variante in Europa für wahrscheinlich

Nachrichtenarchiv - 27.11.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stockholm: Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC hält es für wahrscheinlich, dass sich die zuerst in Südafrika entdeckte neue Corona-Virusvariante in der EU ausbreitet. Das Risiko sei "hoch bis sehr hoch", schreibt die in Stockholm ansässige Behörde in einer ersten Einschätzung. Die ECDC stuft ebenso wie die Weltgesundheitsorganisation die Variante mit dem Namen Omicron als "besorgniserregend" ein. Nach Angaben südafrikanischer Wissenschaftler könnte Omikron wegen ungewöhnlich vieler Mutationen noch ansteckender sein als die derzeit grassierende Delta-Variante und die existierenden Impfstoffe weniger wirksam machen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 27.11.2021 02:00 Uhr