EU-Gericht kippt milliardenschwere Steuernachforderung für Apple in Irland

Mallorca schließt Lokale am Ballermann

Palma: Wegen illegaler Partys hat die Regionalregierung auf Mallorca die Zwangsschließung aller Lokale am Ballermann beschlossen. Diese Anordnung gilt ab sofort für die nächsten zwei Monate. Das teilte der Tourismusminister der Balearen, Negueruela, mit. Die Regionalregierung ordnete auch die Schließung aller Lokale in der Straße Puerto Ballena in der Briten-Hochburg Magaluf westlich der Inselhauptstadt an. Am Wochenende hatten Hunderte Touristen aus Deutschland und Großbritannien an der Playa de Palma sowie in Magaluf getrunken, getanzt und gefeiert - die meisten ohne Mund-Nasen-Schutz und ohne auf genügend Abstand zu achten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.07.2020 16:00 Uhr