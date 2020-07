EU-Gericht kippt milliardenschwere Forderung der EU-Kommission im Steuerstreit mit Apple

Nachrichtenarchiv - 15.07.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Luxemburg: Im Streit um eine Rekord-Steuernachforderung von 13 Milliarden Euro für Apple in Irland hat die EU-Kommission eine gerichtliche Schlappe erlitten. Das EU-Gericht erklärte die Steuer-Nachforderung für nichtig. Zur Begründung hieß es, die Kommission habe keine Grundlage dafür nennen können, warum die vom irischen Staat gewährten Steuervergünstigungen für den US-Computerriesen nach dem EU-Wettbewerbsrecht ein unangemessener Vorteil seien. Apple betreibt einen großen Teil seines Europa-Geschäftes vom irischen Cork aus. Die Regierung in Dublin, die sich in dem Streit hinter Apple gestellt hatte, begrüßte das Urteil.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.07.2020 13:00 Uhr