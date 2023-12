EU-Gericht beurteilt Corona-Reiseverbote als rechtens

Luxemburg: Der Europäische Gerichtshof hat Reiseverbote während der Corona-Pandemie für rechtens erklärt. In einer Pandemiesituation könne ein Mitgliedstaat "nicht wesentliche" Reisen in andere EU-Staaten untersagen, wenn diese Länder als Hochrisikogebiete eingestuft worden seien. Außerdem entschieden die Richter, dass dann auch verpflichtende Screening-Tests und eine Quarantäne vorgeschrieben werden dürfen. Die entsprechenden Vorschriften müssten aber begründet und verhältnismäßig sein. Ein Gericht in Belgien hatte den Europäischen Gerichtshof darum gebeten, die Regeln zu überprüfen. Anlass war die Schadenersatzklage einer belgischen Agentur, die aufgrund der nationalen Regelung alle Reisen in Hochrisikogebiete absagte.

