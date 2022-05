EU-Geberkonferenz für Syrien erbringt 6,4 Milliarden Euro

Nachrichtenarchiv - 10.05.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die Europäische Union hat auf einer Konferenz Hilfszusagen für Syrien in Höhe von 6,4 Milliarden Euro gesammelt. Das Geld soll bis Ende kommenden Jahres fließen. Es ist für humanitäre Hilfen in Syrien, aber auch für Flüchtlinge und deren Aufnahmeländer vorgesehen. Deutschland steuert nach Regierungsangaben rund eine Milliarde Euro bei. Die Hilfsorganisation Oxfam lobte zwar die Höhe der Hilfszusagen, kritisierte aber deren Verwendung: Das Geld werde nur zur Behebung der akuten Not bereitgestellt, nicht aber für den langfristigen Aufbau etwa von Schulen und Krankenhäusern oder die Schaffung von Arbeitsplätzen. - In Syrien tobt seit elf Jahren ein Bürgerkrieg. Die Zahl der Toten wird auf 500.000 geschätzt. 15 Millionen Menschen sind auf Hilfe angewiesen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.05.2022 20:00 Uhr