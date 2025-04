EU fürchtet Warenflut aus China

Handelskonflikt zwischen EU und China schwelt weiter: Kommissionspräsidentin von der Leyen kritisierte in einem Gespräch mit Chinas Premier Li, dass europäische Unternehmen in der Volksrepublik einen schweren Stand haben. Diesen werde es immer schwerer gemacht, dort ihre Produkte zu verkaufen. Gleichzeitig warnte Brüssel die kommunistische Führung davor, wegen des Zollstreits mit den USA nun im großen Stil Waren in die EU umzuleiten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.04.2025 19:15 Uhr