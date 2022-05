EU friert Oligarchen-Vermögen im Wert von knapp 10 Milliarden Euro ein

Orbán ruft erneut Ausnahmezustand für Ungarn aus

Budapest: In Ungarn hat Ministerpräsident Orbán erneut den Ausnahmezustand ausgerufen. Diesmal begründet er den Schritt mit dem Krieg in der Ukraine, der das Land nach seinen Worten an den Rand einer Wirtschaftskrise bringt. In Ungarn gilt ohnehin noch der Ausnahmezustand wegen der Corona-Pandemie, allerdings nur noch bis nächste Woche. Erst kurz zuvor hatte das neu vereidigte Parlament die Rechtsgrundlage für den neuerlichen Notstand geschaffen. Der Rechtspopulist Orbán kann damit Dekrete erlassen, ohne das Parlament zu konsultieren. Menschenrechts-Organisationen werfen ihm vor, die Gewaltenteilung und die Pressefreiheit in Ungarn einzuschränken. Orbán strebe einen dauerhaften Ausnahmezustand an.

