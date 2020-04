EU fordert zum Ramadan Waffenruhe in Libyen

Nachrichtenarchiv - 25.04.2020 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Angesichts der anhaltenden Gewalt in Libyen haben mehrere EU-Staaten die Konfliktparteien zu einer Waffenruhe und zu Verhandlungen aufgefordert. In einer gemeinsamen Erklärung zeigten sich der EU-Außenbeauftragte Borrell sowie die Außenminister von Deutschland, Frankreich und Italien besorgt über die Situation in dem nordafrikanischen Land. Sie riefen die Beteiligten dazu auf, sich vom Geist des gerade begonnenen Fastenmonats Ramadan inspirieren zu lassen und wieder Gespräche über einen echten Waffenstillstand aufzunehmen. Seit neun Jahren tobt in Libyen ein Bürgerkrieg. Die Kämpfe rund um die Hauptstadt Tripolis haben sich zuletzt verstärkt - trotz einer Waffenruhe, die im Januar unter deutscher Vermittlung ausgehandelt wurde.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.04.2020 14:15 Uhr