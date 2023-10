EU fordert Feuerpausen für Hilfslieferungen in den Gazastreifen

Brüssel: Die EU-Staaten fordern Feuerpausen und geschützte Korridore für Hilfslieferungen in den Gazastreifen. Laut Gipfelbeschluss will sich die EU auch in den politischen Prozess einbringen. Ratspräsident Michel sagte, man habe sehr viel über das Engagement für eine Zwei-Staaten-Lösung gesprochen. Die bisherigen Hilfslieferungen für den Gazastreifen reichen nach Angaben des UN-Nothilfebüros bei weitem nicht aus. Derweil haben israelische Bodentruppen in der Nacht nach Armee-Angaben einen "gezielten Angriff" im Zentrum des Gazastreifens ausgeführt. Der Einsatz sei von Kampfjets und Drohnen unterstützt worden. Der Vorstoß habe Einrichtungen der islamistischen Hamas gegolten. Anschließend hätten die Soldaten das Palästinensergebiet wieder verlassen, ohne dass es Verletzte gegeben habe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2023 12:00 Uhr