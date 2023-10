EU fordert Feuerpausen für Gazastreifen

Brüssel: Knapp drei Wochen nach Beginn des Kriegs zwischen Israel und der Hamas fordert die Europäische Union Feuerpausen für den Gazastreifen. Die sich verschlechternde humanitäre Lage in dem Palästinensergebiet gebe Anlass zu größter Besorgnis, heißt es am Abend in der verabschiedeten Erklärung des EU-Gipfels der Staats- und Regierungschefs. Sie waren sich darin einig, dass es geschützte Korridore geben muss, um sichere Hilfslieferungen in den Gazastreifen zu ermöglichen. Stundenlang rangen die Spitzenpolitiker um eine gemeinsame Haltung. Während einige Mitgliedsländer einen dauerhaften Waffenstillstand verlangten, verwiesen Deutschland und andere Staaten auf das Selbstverteidigungsrecht Israels. Zu Versorgung der notleidenden Zivilbevölkerung sind bisher einige Dutzend Lastwagen mit Trinkwasser, Lebensmitteln und Medizin in dem besiedelten Küstenstreifen angekommen. Nach Angaben der Vereinten Nationen wären allerdings täglich einhundert LKW nötig.

