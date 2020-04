EU-Finanzminister schnüren Rettungspaket

Nachrichtenarchiv - 10.04.2020 06:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Nach tagelangem Ringen haben sich die EU-Finanzminister auf ein mindestens 500 Milliarden Euro schweres Corona-Rettungspaket verständigt. So sollen Mitgliedstaaten, Firmen und Arbeitnehmer in der Krise unterstützt werden. Bundesfinanzminister Scholz sprach von einem großen Tag europäischer Solidarität. Die Einigung zeige, dass die Europäische Union funktioniere, so Scholz. Insgesamt umfasst das Paket drei Teile: Neben Kreditzusagen des Euro-Rettungsfonds ESM von bis zu 240 Milliarden Euro gehören Darlehen der Europäischen Investitionsbank für Firmen von bis zu 200 Milliarden Euro dazu. Außerdem werden weitere 100 Milliarden Euro zur Förderung von Kurzarbeit bereitgestellt, um Entlassungen in der Krise zu verhindern.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.04.2020 06:45 Uhr