EU-Finanzminister ringen um Rüstungsfinanzierung

Warschau: Im Rahmen der Aufrüstungsbemühungen Europas macht sich der geschäftsführende Bundesfinanzminister Kukies dafür stark, dass die EU-Staaten Rüstungsgüter künftig gemeinsam beschaffen. Bei einem Treffen der EU-Finanzminister in Warschau argumentierte der SPD-Politiker, wenn viele Länder gemeinsam bestellten, werde der Auftrag größer, was zu geringeren Kosten führe. Die EU will vor dem Hintergrund einer zunehmend unsicheren Weltlage stark aufrüsten; die EU-Finanzminister diskutieren in Warschau über die entsprechende Finanzierung. In den kommenden vier Jahren sollen insgesamt 800 Milliarden Euro mobilisiert werden, durch Kredite und eine Ausnahme für Verteidigungsausgaben bei den EU-Schuldenregeln.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2025 15:00 Uhr