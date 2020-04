EU-Finanzminister einigen sich auf Rettungspaket

Nachrichtenarchiv - 10.04.2020 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die EU-Finanzminister haben sich am späten Abend auf ein Corona-Hilfspaket in Höhe von 500 Milliarden Euro geeinigt. Es umfasst drei Teile: Zum einen Kreditzusagen des Euro-Rettungsfonds ESM von mehr als 200 Milliarden Euro, zum zweiten Darlehen der Europäischen Investitionsbank für Firmen von bis zu 200 Milliarden Euro und zum dritten 100 Milliarden Euro zur Förderung von Kurzarbeit, um Entlassungen in der Krise zu verhindern. Bundesfinanzminister Scholz sprach von einem großen Tag europäischer Solidarität. Die Einigung zeige, dass die EU-Staaten gemeinsam handelten und die Europäische Union funktioniere. Frankreichs Finanzminister Le Maire schrieb auf Twitter von einer ausgezeichneten Vereinbarung. Ein Sprecher von Euro-Gruppenchef Centeno teilte mit, die Video-Konferenz der Finanzminister habe mit Klatschen geendet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2020 00:00 Uhr