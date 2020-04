EU-Finanzminister einigen sich auf Rettungspaket

Nachrichtenarchiv - 09.04.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die Finanzminister der größten EU-Länder haben sich in der Corona-Krise auf milliardenschwere Hilfen für gefährdete Staaten, Firmen und Jobs geeinigt. Die Details müssen noch mit den restlichen Ländern der Eurogruppe abgestimmt werden. Das hat der deutsche Ressortschef Scholz am späten Abend in einem Video-Statement bestätigt. Er sprach von einem großen Tag europäischer Solidarität und Stärke. Nach langen Verhandlungen sei es gelungen, einen Konsens zu finden. Europa habe gezeigt, dass es in der Krise funktioniere, so Scholz. Ein Rettungspaket von 500 Milliarden Euro soll sofort zur Verfügung stehen, später noch ein Wiederaufbaufonds für die Wirtschaft folgen. Davon profitieren dürften vor allem Italien und Spanien. Die Beratungen hatten mit vierstündiger Verspätung begonnen. Vorausgegangen waren jedoch zahlreiche einzelne Gespräche, um einen Kompromiss anzubahnen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2020 23:00 Uhr