EU-Finanzminister beraten über Aufrüstung

Warschau: Die EU-Finanzminister beraten am Vormittag darüber, wie die geplante Aufrüstung in Europa finanziert werden kann. Angesichts knapper Kassen müsse man Investitionen in die Verteidigung besser abstimmen, erklärte der polnische Finanzminister Domanski. Bisher setzen die EU-Staaten meist auf kleine Bestellungen bei heimischen Herstellern. Eine neue, zwischenstaatliche Einrichtung könnte das ändern. Einem Vorschlag zufolge könnten ihr auch Nicht-EU-Länder wie Großbritannien angehören. Hintergrund sind der Ukraine-Krieg - und Zweifel daran, ob die USA das von Russland angegriffene Land weiter unterstützen. Gestern hatten Deutschland und andere Länder der Regierung in Kiew weitere Militärhilfen zugesagt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2025 08:00 Uhr