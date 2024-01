EU erzielt Grundsatzeinigung zu russischen Geldern für Ukraine

Brüssel: Die EU-Staaten haben sich im Grundsatz darauf verständigt, wie sie mit eingefrorenem russischem Geld umgehen. Wie die belgische Ratspräsidentschaft mitteilte, geht es darum, außerordentliche Erträge aus dem Vermögen - also Zinsen - zur Unterstützung des Wiederaufbaus in der Ukraine zu verwenden. Dafür sollen zunächst die eingefrorenen Vermögenswerte der russischen Zentralbank getrennt von den Zinsen aufbewahrt werden. In einem zweiten Schritt könnten dann die Zinsen an die Ukraine weitergeleitet werden. Laut EU-Kommission wurden umgerechnet rund 185 Milliarden Euro an russischen Vermögen eingefroren. Schätzungen zufolge könnten daraus jährlich Zinsen in Milliardenhöhe anfallen. - Es gibt allerdings noch Vorbehalte - etwa, dass andere Staaten und Anleger das Vertrauen in den europäischen Finanzplatz verlieren und Vermögen abziehen könnten.

30.01.2024