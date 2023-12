EU erzielt Einigung auf Regeln für Künstliche Intelligenz

Brüssel: Für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz sollen in der EU künftig strengere Regeln gelten. Darauf verständigten sich Unterhändler von Europaparlament und EU-Staaten am Abend nach langen Verhandlungen. Nach Angaben des EU-Parlaments handelt es sich um das weltweit erste KI-Gesetz. Nach einem Vorschlag der EU-Kommission sollen KI-Systeme in verschiedene Risikogruppen eingeteilt werden. Je höher die potenziellen Gefahren einer Anwendung sind, desto höher sollen die Anforderungen sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2023 00:00 Uhr