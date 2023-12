EU eröffnet Beitrittsgespräche mit der Ukraine und Republik Moldau

Brüssel: Die Europäische Union hat beschlossen, Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und der Republik Moldau aufzunehmen. Die Entscheidung beim Gipfeltreffen in Brüssel kam nur zustande, weil der ungarische Regierungschef Orban bei der entscheidenden Abstimmung aus dem Raum gegangen war. In einem Video auf Facebook sprach er von einem unsinnigen und falschen Votum. Laut Orban erfüllt die Ukraine die Beitrittsvoraussetzungen nicht. Bundeskanzler Scholz nannte die Entscheidung dagegen "ein starkes Zeichen der Unterstützung und eine Perspektive für die Ukraine". Deren Präsident Selenskyj sagte, der Gipfel-Beschluss sei ein "Sieg für die Ukraine" und "für ganz Europa". Das Ja zu den EU-Beitrittsverhandlungen gilt vor allem als symbolischer Schritt. Die Gespräche dürften viele Jahre dauern. - Am späten Abend haben die Gipfelteilnehmer schließlich den Weg für ein zwölftes Sanktionspaket gegen Russland frei gemacht. Darin enthalten sind unter anderem Importbeschränkungen für Diamanten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.12.2023 22:45 Uhr