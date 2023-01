EU erlaubt Grillen-Pulver in Lebensmitteln

Nachrichtenarchiv - 24.01.2023 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Heute ist ein neues EU-Gesetz in Kraft getreten, das zu Pulver verarbeitete Grillen in Lebensmitteln erlaubt. Insekten gelten als nahrhaft und reich an Proteinen, aber weil für Allergiker ein Risiko bestehen könnte, muss die Verwendung in Lebensmitteln gekennzeichnet werden. Schon seit mehr als anderthalb Jahren dürfen in der EU gelbe Mehlwürmer und Heuschrecken mit einem maximalen Anteil von 10 Prozent verarbeitet werden - sie sind beispielsweise in Keksen, Nudeln, Brot oder Frühstücksflocken enthalten. Die EU-Lebensmittelbehörde prüft aktuell acht weitere Anträge für Insekten-Produkte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.01.2023 18:00 Uhr